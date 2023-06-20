Йохауг: проснулась и подумала: «Это я описалась?» Дошла до туалета и поняла — воды отошли

Четырёхкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира норвежская лыжница Терезе Йохауг рассказала, как она поняла, что у неё отошли воды во время беременности.

«Я легла спать вечером и вдруг проснулась в 00:30. Первое, о чём я подумала: «Я только что описалась? Мне приснилось, что я сижу на унитазе? Это ещё одна вещь, с которой мне приходится иметь дело как беременной женщине?» Я не подумала о том, что это воды отошли. Но когда я добралась до туалета, то поняла, что именно это и произошло», — приводит слова Йохауг Dagbladet.

Йохауг завершила карьеру в сезоне-2021/2022. 34-летняя норвежка — четырёхкратная олимпийская чемпионка 2010 и 2022 годов, 14-кратная чемпионка мира, трёхкратная обладательница Кубка мира в общем зачёте. В её активе 81 личная победа на этапах Кубка мира (это второй показатель после другой норвежки, Марит Бьорген). Терезе специализировалась на дистанционных гонках.