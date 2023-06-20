Йохауг: моя грудь превратилась в два гандбольных мяча, чувствовала себя коровой в хлеву

Четырёхкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира норвежская лыжница Терезе Йохауг рассказала об изменениях в своём теле после беременности.

«После родов всё стало другим. Это было совершенно ужасно. Я никогда не была девушкой с самой большой грудью, но из-за родов она стала выглядеть как два гандбольных мяча. Я подумала: «Что вообще происходит? Просто, что здесь происходит?» Тогда я чувствовала себя коровой в хлеву», — приводит слова Йохауг Dagbladet.

Йохауг завершила карьеру в сезоне-2021/2022. 34-летняя норвежка — четырёхкратная олимпийская чемпионка 2010 и 2022 годов, 14-кратная чемпионка мира, трёхкратная обладательница Кубка мира в общем зачёте. В её активе 81 личная победа на этапах Кубка мира (это второй показатель после другой норвежки, Марит Бьорген). Терезе специализировалась на дистанционных гонках.