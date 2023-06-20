Вильям Порома: возможность выиграть домашние ОИ-2030 была бы замечательной

Шведский лыжник Вильям Порома прокомментировал возможность проведения зимних Олимпийских игр в 2030 году в Швеции. Ранее стало известно, что Олимпийский комитет страны пришёл к выводу, что обладает достаточными ресурсами для организации мероприятия.

«Возможность выиграть домашнюю Олимпиаду была бы совершенно замечательной. Не у многих есть шанс выступить на Олимпиаде в своей стране. Это было бы невероятно. Надеюсь, кандидатура Швеции будет успешной.

Через семь лет я надеюсь прийти к пику своей спортивной формы. Возможность победить перед полностью поддерживающими меня болельщиками значит для меня очень много», — цитирует Порома Fondo Italia со ссылкой на эфир SVT Sport.

Ранее в Швеции никогда не проводились Олимпийские игры. Все Олимпиады в Скандинавии принимала Норвегия.