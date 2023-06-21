Юлия Ступак — в память о маме: та самая личная бронза на Олимпиаде была для неё

Российская лыжница Юлия Ступак поделилась трогательным постом в память о маме. В нём спортсменка впервые рассказала, что именно матери посвящена личная бронзовая медаль в спринте на Олимпийских играх в 2018 году.

«Я всегда говорила маме, что хотела бы, чтобы мои детки любили меня так же сильно, как я её. Самое большое богатство — любовь. Все хотят реализоваться, хорошую машину, красивую обёртку в социальных сетях. Но как же всё это меркнет, когда ты понимаешь, что в дни рождения родителей ты не можешь позвонить им и просто поздравить, сказать, как сильно любишь и что всё хорошо.

Та самая медаль была для мамы. Меня много раз спрашивали, кому я её посвящаю, но я никогда не решалась сказать, видимо — не была готова. А самое интересное, что за полгода до неё мне приснился сон. Этот стадион, прожекторы, олимпийский спринт, в котором я выигрываю бронзовую медаль. Всё один в один. Поэтому, поехав туда, я уже знала, что меня ждёт. Я была в этом уверена.

И поверьте, я знаю, кто радовался больше всего там, сверху. Я уже очень давно поняла, что они всегда рядом», — написала лыжница.