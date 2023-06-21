Командная комбинация заменит личную в программе ОИ-2026

Международный олимпийский комитет внёс поправки в программу зимних Олимпийских игр – 2026 в горных лыжах, сообщает ESPN. По предложению Международной федерации лыжных видов спорта формат альпийской комбинации изменён с личного на командный.

Как и индивидуальная комбинация, командная состоит из двух заездов: скоростного спуска (или супергиганта) и слалома, однако выполняться они будут разными спортсменами.

Индивидуальная комбинация отсутствовала в Кубке мира последние три года и её нет и в расписании сезона — 2023/2024. В олимпийской программе она присутствовала с 1988 года. Командная комбинация в Кубке мира должна впервые пройти на этапе в австрийском Китцбюэле в январе следующего года у мужчин и в швейцарской Кранс Монтане в феврале у женщин.

Будущее индивидуальной комбинации в программе чемпионатов мира остаётся под вопросом. FIS на данный момент не сообщала об изменениях в программе следующего ЧМ, который пройдёт в 2025 году.