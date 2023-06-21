Александр Большунов: тяжело тренироваться. Ребята уже «летают», а я катаюсь по равнине

Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира российский лыжник Александр Большунов рассказал о работе на тренировочном сборе в группе Юрия Бородавко в Малиновке (Архангельская область).
«Я вообще не готов, тяжело тренироваться. Ребята уже «летают», Лёха Червоткин недосягаем. Он просто уезжает. А я пока что тихонько катаюсь по равнине», — сказал Большунов в эфире телеканала «Матч ТВ».
Ранее стало известно, что Большунов досрочно завершил предыдущий сбор национальной команды в Кисловодске из-за болезни.
Большунов — трёхкратный олимпийский чемпион 2022 года (в скиатлоне, марафоне и эстафете), чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/2020, 2020/2021), двукратный победитель многодневной гонки «Тур де Ски» (2019/2020 и 2020/2021). На прошедшем чемпионате России – 2023 Большунов завоевал три золотые медали – в скиатлоне, гонке с раздельным стартом на 15 км и командном спринте.
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