Марит Бьорген: не верю, что Терезе Йохауг вернётся в спорт даже на ЧМ-2025 в Тронхейме

Восьмикратная олимпийская чемпионка, 43-летняя норвежская лыжница Марит Бьорген высказалась о возможном возвращении норвежки Терезе Йохауг, четырёхкратной олимпийской чемпионки, в спорт после родов.
«Не верю, что Терезе вернётся даже на чемпионат мира в Тронхейме в 2025 году. Этого не произойдёт. С другой стороны, я говорю это, не зная, что происходит у неё в голове. Конечно, всё сильно меняется, когда ты становишься родителем. Да, Терезе тренировалась и во время беременности, но мне кажется, что она просто не может этого не делать. Естественно продолжать работать над собой даже после завершения карьеры», — приводит слова Бьорген VG.
Йохауг завершила карьеру в сезоне-2021/2022. 34-летняя норвежка — четырёхкратная олимпийская чемпионка 2010 и 2022 годов, 14-кратная чемпионка мира, трёхкратная обладательница Кубка мира в общем зачёте. В её активе 81 личная победа на этапах Кубка мира (это второй показатель после другой норвежки, Марит Бьорген). Терезе специализировалась на дистанционных гонках.
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