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Фрида Карлссон: серьёзно думала не участвовать в соревнованиях в следующем сезоне

Фрида Карлссон: серьёзно думала не участвовать в соревнованиях в следующем сезоне
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Шведская лыжница Фрида Карлссон призналась, что думала о возможном пропуске сезона-2023/2024.

«У меня было два варианта на следующий сезон. Либо приложить все усилия, чтобы выиграть общий зачёт Кубка мира, либо вообще не участвовать в соревнованиях. Да, я совершенно серьёзно рассматривала второй вариант. Я сказала тренеру, что вообще не буду соревноваться. Думала потратить это время на тренировки и работу над собой. Во время сезона ты зачастую перестаёшь развиваться в профессиональном плане. Но после разговора с тренером мы решили, что будет правильно найти золотую середину. Всё же участие в соревнованиях приносит мне удовольствие. Так что я буду выступать и на Кубке мира, и на «Тур де Ски», — приводит слова Карлссон Expressen.

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