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«В ожидании, когда пройдёт простуда». Йоханнес Клебо опубликовал фото с голым торсом

Пятикратный олимпийский чемпион, норвежский лыжник Йоханнес Клебо опубликовал в социальных сетях фото с голым торсом.

«Ждать, когда простуда пройдёт, так же скучно, как смотреть, как эта краска сохнет», — подписал фото Клебо.

Фото: из личного архива Йоханнеса Клебо

Фото: из личного архива Йоханнеса Клебо

Фото: из личного архива Йоханнеса Клебо

По итогам прошедшего сезона Клебо стал победителем общего зачёта Кубка мира, а на чемпионате мира — 2023 он:

• завоевал золото в личном спринте классическим стилем;

• завоевал золото с Полом Голбергом в командном спринте свободным стилем;

• завоевал серебро в скиатлоне;

• занял четвёртое место в гонке с раздельным стартом на 15 км свободным стилем;

• завоевал золото в эстафете;

• занял второе место в марафоне классическим стилем.

Ранее Клебо объявил, что будет готовиться к сезону-2023/2024 вне сборной Норвегии.