«В ожидании, когда пройдёт простуда». Йоханнес Клебо опубликовал фото с голым торсом

Пятикратный олимпийский чемпион, норвежский лыжник Йоханнес Клебо опубликовал в социальных сетях фото с голым торсом.
«Ждать, когда простуда пройдёт, так же скучно, как смотреть, как эта краска сохнет», — подписал фото Клебо.
Фото: из личного архива Йоханнеса Клебо
Фото: из личного архива Йоханнеса Клебо
Фото: из личного архива Йоханнеса Клебо
По итогам прошедшего сезона Клебо стал победителем общего зачёта Кубка мира, а на чемпионате мира — 2023 он:
• завоевал золото в личном спринте классическим стилем;
• завоевал золото с Полом Голбергом в командном спринте свободным стилем;
• завоевал серебро в скиатлоне;
• занял четвёртое место в гонке с раздельным стартом на 15 км свободным стилем;
• завоевал золото в эстафете;
• занял второе место в марафоне классическим стилем.
Ранее Клебо объявил, что будет готовиться к сезону-2023/2024 вне сборной Норвегии.
- 22 июня 2023
-
23:31
-
19:24
-
11:41
-
09:56
-
09:20
- 21 июня 2023
-
23:02
-
22:15
-
13:15
-
11:46
-
01:24
-
00:55
- 20 июня 2023
-
23:43
-
18:26
-
13:13
-
12:30
-
12:20
-
11:30
-
11:05
-
10:40
-
10:15
-
09:50
-
08:15
- 19 июня 2023
-
23:30
-
15:31
- 18 июня 2023
-
10:57
- 17 июня 2023
-
22:44
-
20:25
-
17:34
-
16:55
-
12:27
- 16 июня 2023
-
16:42
-
12:22
-
11:25
-
10:17
- 15 июня 2023
-
15:58