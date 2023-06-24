Пеллегрино: Олимпиада-2026 ещё слишком далеко, я не знаю, как всё будет развиваться

Итальянский лыжник, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр Федерико Пеллегрино рассказал о мотивации для участия в домашней Олимпиаде в Милане и Кортине, которая пройдёт в 2026 году.
«Я пока не работаю с прицелом на Олимпиаду. Милан и Кортина в 2026 году ещё слишком далеко, я не могу знать, как всё будет развиваться. Например, сейчас моему сыну только шесть месяцев, возможно, что он будет плакать, когда я буду уезжать на сборы. Не хочу рисковать и делать выбор между семьёй и карьерой сейчас, потому что я могу не сдержать обещание.
Мотивация есть, потому что мне нравится, когда сердце превышает сто десять ударов в минуту, голова фокусируется на техническом жесте, я представляю себя в гонке Кубка мира, я думаю о своих возможностях для улучшения как спортсмена. Мотивация всегда очень высока, когда я хорошо тренируюсь, я считаю часы тренировок и сна, думаю обо всём, что может привести меня к максимальной производительности. Но сегодня это не единственный мой фокус в жизни», — приводит слова лыжника издание Fondo Italia.
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