Червоткин, Истомина и Коростелёв в новом сезоне будут выступать за Архангельскую область
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Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский сообщил, что лыжники Алексей Червоткин, Мария Истомина, Савелий Коростелёв и Алина Пеклецова будут выступать за сборную Архангельской области в новом сезоне.
«Спортивную подготовку ребята будут проходить на базе областной спортивной школы олимпийского резерва «Устьянский лыжный клуб», — написал Цыбульский в своём телеграм-канале.
Ранее состав сборной Архангельской области пополнила олимпийская чемпионка Вероника Степанова. Указанные лыжники впервые выступят в составе команды Архангельской области на чемпионате России по лыжероллерам, который пройдёт в сентябре 2023 года.
Напомним, в составе сборной Архангельской области выступают Александр Большунов и Наталья Непряева.
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