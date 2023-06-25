Червоткин, Истомина и Коростелёв в новом сезоне будут выступать за Архангельскую область

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский сообщил, что лыжники Алексей Червоткин, Мария Истомина, Савелий Коростелёв и Алина Пеклецова будут выступать за сборную Архангельской области в новом сезоне.

«Спортивную подготовку ребята будут проходить на базе областной спортивной школы олимпийского резерва «Устьянский лыжный клуб», — написал Цыбульский в своём телеграм-канале.

Ранее состав сборной Архангельской области пополнила олимпийская чемпионка Вероника Степанова. Указанные лыжники впервые выступят в составе команды Архангельской области на чемпионате России по лыжероллерам, который пройдёт в сентябре 2023 года.

Напомним, в составе сборной Архангельской области выступают Александр Большунов и Наталья Непряева.