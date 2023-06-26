Большунов — об уравнивании дистанций: мы последние чемпионы ОИ по нормальным лыжам

Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира по лыжным гонкам россиянин Александр Большунов высказался о своём отношении к уравниванию дистанций для женщин и мужчин на крупных соревнованиях.

«Мы с ребятами разговаривали; получается, что мы с Лёхой Червоткиным последние динозавры, которые застали нормальные дистанции на Олимпиаде. Мы последние олимпийские чемпионы по нормальным лыжам, получается так.

Дальше меняют всё, и с каждым годом всё другое. Это странно, потому что есть история. Лыжные гонки родились давно, чемпионы Олимпийских игр по определённым дистанциям были с давних пор. Странно, что всё меняют даже на главных стартах», – приводит слова Большунова «Матч ТВ».

Напомним, ранее Международный олимпийский комитет (МОК) одобрил уравнивание мужских и женских дистанций в лыжных гонках на Олимпиаде-2026 в Италии. На Кубке мира равные дистанции ввели с сезона-2022/2023.