Клебо до сих пор не подписал соглашение с норвежской федерацией на сезон-2023/2024

Пятикратный олимпийский чемпион, норвежский лыжник Йоханнес Клебо до сих пор не подписал репрезентативное соглашение с Федерацией лыжных видов спорта Норвегии на сезон-2023/2024. Данную информацию подтвердил отец и менеджер спортсмена Хокун Клебо.

Напомним, ранее Клебо объявил, что будет готовиться к сезону-2023/2024 вне сборной Норвегии.

«Сейчас у нас договора нет. Да, прошло много времени. Мы работаем, ведём диалог с организацией, максимально продуктивно использовали май и июнь», — приводит слова Клебо-старшего NRK.

По итогам прошедшего сезона Клебо стал победителем общего зачёта Кубка мира, а на чемпионате мира — 2023 он:

• завоевал золото в личном спринте классическим стилем;

• завоевал золото с Полом Голбергом в командном спринте свободным стилем;

• завоевал серебро в скиатлоне;

• занял четвёртое место в гонке с раздельным стартом на 15 км свободным стилем;

• завоевал золото в эстафете;

• занял второе место в марафоне классическим стилем.