Губерниев ответил Большунову, назвавшему себя последним чемпионом ОИ по «нормальным» лыжам

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев ответил российскому лыжнику Александру Большунову, который назвал себя последним олимпийским чемпионом по «нормальным» лыжам.

С сезона-2022/2023 мужские и женские дистанции на Кубке мира стали равными (10, 20 и 50 км). Такими они будут и на Олимпиаде-2026.

«То, что Александр Большунов — последний олимпийский чемпион и последний «Король лыж», это правда. Точно так же, как и Максим Опалев — последний олимпийский чемпион в каноэ на дистанции 500 метров, которую потом вообще убрали (из олимпийской программы). Вне зависимости от того, говорит Большунов или нет, это как в истории с Сергеем Михалковым и текстом гимна. Тогда ему сказали: «Что-то вы текстик так себе написали», а Сергей Владимирович ответил: «А слушать вы его будете стоя».

Хотим мы этого или нет, но рано или поздно наши лыжники вернутся на мировую арену и будут бегать по правилам, которые устанавливает FIS, а не которые устанавливает Елена Валерьевна Вяльбе или Александр Большунов. С этим нужно считаться. Сейчас нам так или иначе нужно синхронизировать внутренний календарь и дистанции гонок с международными, если мы хотим вернуться и быть готовыми к тем или иным дистанциям», — приводит слова Губерниева «Матч ТВ».