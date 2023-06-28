Фрида Карлссон рассказала о болезни, настигшей её на Тур де Ски — 2023

Шведская лыжница Фрида Карлссон рассказала о болезни, которая настигла её во время многодневки Тур де Ски в январе 2023 года. В прошлом сезона спортсменка неоднократно страдала из-за проблем со здоровьем и даже планировала отказаться от выступлений в сезоне-2023/2024.

«Это было очень страшно. Думаю, всё было обусловлено стрессом. На Тур де Ски соревнования идут каждый день, все усилия направлены на гонки. И к финалу у спортсмена почти не остаётся энергии. Во время заключительной гонки я чувствовала себя очень уставшей, не знала, смогу ли добраться до финиша. Всё было чёрным перед глазами — и я не могу объяснить, почему так произошло.

Я думала про недостаток кислорода в мозге. Чувствовала, что что-то произойдёт, но не до конца осознавала это. И всё же я была сосредоточена на финише, до которого нужно было добраться любой ценой. В любом случае, не думаю, что это было опасно: я уже прошла через это и абсолютно здорова», — приводит слова Карлссон издание Fondo Italia.