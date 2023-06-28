«Я не могу поверить». Прохорова сообщила, что её восхождение на Эльбрус признано рекордом

Мастер спорта по лыжным гонкам, российская спортсменка Варвара Прохорова сообщила, что её восхождение на вершину Эльбруса на беговых лыжах было занесено в Книгу рекордов России как первое в истории.

«Рекорд. Друзья, это невероятно. Сегодня наше восхождение официально признано рекордом — на данный момент национальным. Дальше следует международная комиссия и так далее. Это просто невероятно, и я не могу поверить. Хочу сказать Диме Киселёву отдельное спасибо за огромную помощь с оформлением. И ещё раз сказать спасибо Жене. И Абдулхалиму Эльмезову, Соне и Антону за помощь с документами. И всем-всем вам, друзья — я получила в этот период столько добровольной поддержки от вас, что мне кажется, что это всё сделали мы с вами вместе. Люблю вас и поздравляю», — написала Прохорова в своих социальных сетях.