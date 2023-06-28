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«Я не могу поверить». Прохорова сообщила, что её восхождение на Эльбрус признано рекордом

«Я не могу поверить». Прохорова сообщила, что её восхождение на Эльбрус признано рекордом
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Мастер спорта по лыжным гонкам, российская спортсменка Варвара Прохорова сообщила, что её восхождение на вершину Эльбруса на беговых лыжах было занесено в Книгу рекордов России как первое в истории.

«Рекорд. Друзья, это невероятно. Сегодня наше восхождение официально признано рекордом — на данный момент национальным. Дальше следует международная комиссия и так далее. Это просто невероятно, и я не могу поверить. Хочу сказать Диме Киселёву отдельное спасибо за огромную помощь с оформлением. И ещё раз сказать спасибо Жене. И Абдулхалиму Эльмезову, Соне и Антону за помощь с документами. И всем-всем вам, друзья — я получила в этот период столько добровольной поддержки от вас, что мне кажется, что это всё сделали мы с вами вместе. Люблю вас и поздравляю», — написала Прохорова в своих социальных сетях.

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