Йоханнес Клебо: близкие для меня значат всё. Я зависим от их поддержки

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо высказался о взаимоотношениях в его семье.

«Близкие для меня значат всё. Я зависим от их поддержки. Дедушка и папа были со мной на тренировках на протяжении всей карьеры. Что касается моей девушки Пернилле, у нас здоровые отношения. Мы смогли найти баланс между спортивной и личной жизнью. Благодаря решению о самостоятельной подготовке я могу какое-то время побыть дома в окружении близких. Мне нравится проводить время наилучшим образом из возможных, а именно за общением с людьми, которых я люблю больше всего», — приводит слова Клебо Dagbladet.

Напомним, ранее Йоханнес Клебо объявил, что будет готовиться к сезону-2023/2024 вне национальной команды Норвегии.