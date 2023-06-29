Йоханнес Клебо: близкие для меня значат всё. Я зависим от их поддержки
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Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо высказался о взаимоотношениях в его семье.
«Близкие для меня значат всё. Я зависим от их поддержки. Дедушка и папа были со мной на тренировках на протяжении всей карьеры. Что касается моей девушки Пернилле, у нас здоровые отношения. Мы смогли найти баланс между спортивной и личной жизнью. Благодаря решению о самостоятельной подготовке я могу какое-то время побыть дома в окружении близких. Мне нравится проводить время наилучшим образом из возможных, а именно за общением с людьми, которых я люблю больше всего», — приводит слова Клебо Dagbladet.
Напомним, ранее Йоханнес Клебо объявил, что будет готовиться к сезону-2023/2024 вне национальной команды Норвегии.
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