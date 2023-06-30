Степанова поделилась мнением о частных командах на Кубке мира

Российская лыжница Вероника Степанова, олимпийская чемпионка 2022 года, поделилась мнением о возможности допуска на Кубок мира спортсменов, представляющих частные команды.

«Система, которая у нас есть сегодня, не работает. С каждым годом в спорте становится всё меньше и меньше денег в большинстве команд. Просто посмотрите на Финляндию, которой пришлось сократить состав команды на тренировочных сборах.

На Кубке мира нужно и можно проводить изменения. Я прогнозирую, что мы скоро увидим, как команда Акера Дейли (частная команда на Ski Classics. — Прим. «Чемпионата») будет соревноваться с ULK (команда, спонсируемая российским лесопромышленным холдингом. — Прим. «Чемпионата») лет через пять-семь.

Только подумайте, у вас есть завод с 2500 рабочими и вы подписываете контракт с олимпийским чемпионом на использование логотипа для сохранения мотивации рабочих. Это хорошая или плохая инвестиция? И с другой стороны: мы все видели, как радуются миллиардеры и шейхи, когда выигрывает футбольная команда или хоккейный клуб, которыми они владеют. Думаю, то же касается и лыжных гонок, что делает меня счастливой. Кажется, что иметь лыжную команду престижнее, чем новый частный самолёт», — приводит слова Степановой Dagbladet.