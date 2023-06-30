Клебо — о длительном восстановлении после травмы: не могу подолгу напрягаться

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо рассказал о последствиях травмы подколенного сухожилия, полученной им в июле 2022 года.
«Я могу понемногу бегать, но только на несколько сессий. Не могу долго напрягаться. Боль уменьшается, но я должен быть осторожен с тем, как тренируюсь. Я знаю, что такие вещи требуют времени. Врачи сказали мне, что на выздоровление уйдёт как минимум год, к настоящему времени мы близки, но психологически трудно всё ещё находиться в таком состоянии», – приводит слова Клебо FondoItalia.
Напомним, ранее Клебо объявил, что будет готовиться к сезону-2023/2024 вне сборной Норвегии. По итогам прошлого сезона Йоханнес стал победителем общего зачёта Кубка мира, а на чемпионате мира — 2023 норвежец завоевал три золотых медали и два серебра.
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