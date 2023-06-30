Дедушка Клебо: ограничения Йоханнеса надо компенсировать другой формой подготовки

Дедушка пятикратного олимпийского чемпиона норвежского лыжника Йоханнеса Клебо Коре Хёсфлот высказался о построении тренировочного процесса своего внука, сопряжённого с восстановлением после полученной им в прошлом году травмы.

«Мы можем компенсировать отсутствие длинных пробежек четырьмя часами катания на лыжах, мы уже делали так и 12 месяцев назад. Проблема в том, что повреждение Йоханнеса может иметь хронический характер и никогда окончательно не залечиться. Это не круто, потому что связанные с этим ограничения всегда надо компенсировать другой формой подготовки», – приводит слова Коре Хёсфлота FondoItalia.

Напомним, ранее Клебо объявил, что будет готовиться к сезону-2023/2024 вне сборной Норвегии. По итогам прошлого сезона Йоханнес стал победителем общего зачёта Кубка мира, а на чемпионате мира — 2023 норвежец завоевал три золотых медали и два серебра.