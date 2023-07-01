Большунов: мечта детства — набрать стакан земляники, прийти домой и съесть с молоком

Российский лыжник, трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов поделился летней фотографией в социальных сетях. Спортсмен рассказал, что ему удалось собрать землянику.

Фото: Социальные сети Александра Большунова

«Мечта детства — набрать стакан земляники, прийти домой и съесть с молоком. Кто как любит есть? Прямо с куста? Нанизывать на травинки? Или, может, земляничное варенье?» — подписал спортсмен фото.

Подписчики Большунова поправили его: они объяснили, что лыжнику удалось найти настоящую дикую клубнику, и поздравили его с находкой: «Это уже не земляника! Это самая настоящая дикая Виктория! Повезло Сан Санычу такое отыскать».

Сейчас спортсмен готовится к новому сезону дома. Недавно он показал, как тренируется на собственном тредбане.