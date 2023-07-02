Звёзды сборной Швеции проигнорировали чемпионат страны по лыжероллерам
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Лыжники основной сборной Швеции почти в полном составе отказались от участия в летнем чемпионате страны по лыжероллерам, сообщает SVT.
Среди пропускающих соревнования — Фрида Карлссон, Йонна Сундлинг, Эбба Андерссон, Линн Сван, Вильям Порома, Эмма Рибом и другие лыжники. Маркус Грате стал единственным спортсменом национальной команды Швеции, который принимает участие в соревнованиях.
«Это очень плохо. У нас есть шанс продвигать наш вид спорта, соревнования показывают в прямом эфире, но без основы сборной это сделать трудно. Если мы хотим, чтобы катание на лыжероллерах набирало популярность в Швеции, мы должны участвовать в соревнованиях, которые проводятся в нашей стране, а не ехать в Норвегию и участвовать в гонках там», — отметил Грате.
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