В Норвегии раскритиковали МОК за отказ включить женское лыжное двоеборье в программу ОИ

Спортивный директор сборной Норвегии Ивар Стуан выступил с критикой Международного олимпийского комитета (МОК) за отказ включить женское лыжное двоеборье в список олимпийских дисциплин.
«Чувствую себя бессильным. Мы вновь не попадаем туда. Международная федерация лыжного спорта (FIS) поместила женское двоеборье на первое место в списке новых дисциплин МОК в прошлом году. Это было потрясающе. Но МОК перечеркнул всё это и поместил дисциплину вниз списка. Печально, когда руководство МОК говорит, что все будут равны, а потом дискриминирует одну из дисциплин», — приводит слова Стуана Dagbladet.
Напомним, осенью прошлого года норвежка Гида Вествольд Хансен выступила на соревнованиях по лыжному двоеборью в Бейтостолене с нарисованной на лице бородой. Это было сделано в знак протеста против дискриминации женского двоеборья. Дело в том, что эта дисциплина – единственная, в которой на Олимпиаде разыгрываются медали только среди мужчин.
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