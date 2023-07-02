В Норвегии раскритиковали МОК за отказ включить женское лыжное двоеборье в программу ОИ

Спортивный директор сборной Норвегии Ивар Стуан выступил с критикой Международного олимпийского комитета (МОК) за отказ включить женское лыжное двоеборье в список олимпийских дисциплин.

«Чувствую себя бессильным. Мы вновь не попадаем туда. Международная федерация лыжного спорта (FIS) поместила женское двоеборье на первое место в списке новых дисциплин МОК в прошлом году. Это было потрясающе. Но МОК перечеркнул всё это и поместил дисциплину вниз списка. Печально, когда руководство МОК говорит, что все будут равны, а потом дискриминирует одну из дисциплин», — приводит слова Стуана Dagbladet.

Напомним, осенью прошлого года норвежка Гида Вествольд Хансен выступила на соревнованиях по лыжному двоеборью в Бейтостолене с нарисованной на лице бородой. Это было сделано в знак протеста против дискриминации женского двоеборья. Дело в том, что эта дисциплина – единственная, в которой на Олимпиаде разыгрываются медали только среди мужчин.