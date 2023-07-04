«Да, есть пример Стины Нильссон. Но я приложу все усилия». Грухвина — о переходе в биатлон

Российская лыжница Анна Грухвина, перешедшая из лыжных гонок в биатлон, заявила, что не боится трудностей, связанных со сменой вида спорта.
«Я не боюсь сложностей, иначе не сделала бы такой крутой поворот в своей жизни и не перешла в другой вид спорта, не стала бы выходить из своей зоны комфорта. Я сильно переживала, когда всё окончательно решила. Но я прекрасно понимала, зачем я пришла в биатлон. Не потому, что вот, меня позвали, годика два побегаю, а там видно будет. Вовсе нет. Если так думать, проще вообще со спортом закончить. Я всю свою жизнь отдаю спорту, отдаю для достижения вершин, а не для того, чтобы на сборах с подругами общаться. Не секрет, что бывает и такое отношение: ну меня держат в команде и ладно, чего пыркаться. Это не про меня. Да, есть пример Стины Нильссон и не только. Но я приложу все усилия, так что посмотрим, что из этого выйдет», — сказала Грухвина в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.
- 4 июля 2023
-
11:05
-
10:40
-
10:15
-
09:50
-
08:15
- 3 июля 2023
-
21:29
-
10:55
- 2 июля 2023
-
13:58
-
10:30
-
09:57
-
09:28
- 1 июля 2023
-
18:34
-
12:52
-
10:16
- 30 июня 2023
-
16:57
-
16:49
-
12:52
-
12:40
-
10:26
- 29 июня 2023
-
20:22
-
10:23
- 28 июня 2023
-
22:56
-
19:21
-
14:16
-
09:26
-
00:32
- 27 июня 2023
-
00:42
- 26 июня 2023
-
21:56
-
17:49
-
13:04
- 25 июня 2023
-
15:36
-
10:12
- 24 июня 2023
-
19:15
-
18:29
-
17:57