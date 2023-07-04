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«Да, есть пример Стины Нильссон. Но я приложу все усилия». Грухвина — о переходе в биатлон

«Да, есть пример Стины Нильссон. Но я приложу все усилия». Грухвина — о переходе в биатлон
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Российская лыжница Анна Грухвина, перешедшая из лыжных гонок в биатлон, заявила, что не боится трудностей, связанных со сменой вида спорта.

«Я не боюсь сложностей, иначе не сделала бы такой крутой поворот в своей жизни и не перешла в другой вид спорта, не стала бы выходить из своей зоны комфорта. Я сильно переживала, когда всё окончательно решила. Но я прекрасно понимала, зачем я пришла в биатлон. Не потому, что вот, меня позвали, годика два побегаю, а там видно будет. Вовсе нет. Если так думать, проще вообще со спортом закончить. Я всю свою жизнь отдаю спорту, отдаю для достижения вершин, а не для того, чтобы на сборах с подругами общаться. Не секрет, что бывает и такое отношение: ну меня держат в команде и ладно, чего пыркаться. Это не про меня. Да, есть пример Стины Нильссон и не только. Но я приложу все усилия, так что посмотрим, что из этого выйдет», — сказала Грухвина в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

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