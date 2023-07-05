Петтер Нортуг назвал проблему, мешающую ему побеждать в Ski Classics

Норвежский лыжник, двукратный олимпийский чемпион Петтер Нортуг рассказал о проблеме, которая мешает ему показывать высокие результаты в гонках Ski Classics.

«Для меня важно увеличить ёмкость лёгких. Все, кто следил за мной в прошлом году, знают, что это моя главная слабость. Я должен вернуться на высокий уровень, поэтому тренировки в беге для меня идеальны. Для подготовки к Ski Classics меня больше ничего не волнует. Мне просто нужно поработать над этим аспектом», — приводит слова Нортуга Fondo Italia со ссылкой на эфир Langrenn.com.

Напомним, Петтер Нортуг завершил профессиональную спортивную карьеру в 2018 году. Сейчас лыжнику 37 лет, он активно комментирует лыжные гонки и принимает участие в любительских соревнованиях.