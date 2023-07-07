Большунов — об использовании российского инвентаря: нужно двигаться в этом направлении

Российский лыжник, трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов рассказал об опыте использования спортивного инвентаря российского производства. Спортсмен подчеркнул, что пока не испытывает проблем с новым инвентарём.

«Нужно двигаться в этом направлении, тем более в это время. Что касается палок российского производства, то они неплохие, потому что при отталкивании нет никакой проблемы, они такие же жёсткие, даже чуть полегче. Не знаю, как по крепости. Нужно покататься и понять, как они удерживают боковой удар, но пока нормально. По роллерам пока не могу сказать, не такое большое количество тренировок провёл на них, в основном на классических роллерах тренируемся, пока всё нормально», — сказал Большунов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, на чемпионате России по лыжным гонкам 2023 года Большунов завоевал три золотые медали. 26-летний лыжник стал лучшим в скиатлоне, гонке с раздельным стартом на 15 км и в командном спринте. из-за ситуации на Украине российские лыжники отстранены от международных соревнований.