«Странно вы Родину любите». Губерниев — о критике Вяльбе в адрес Большунова

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о словах главы Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе, ранее раскритиковавшей российского лыжника Александра Большунова за положительный комментарий о лыжном инвентаре российского производства.

«Очень странная позиция Елены Вяльбе, которая говорила, как надо любить Россию и не соглашаться выступать без флага. Может, она заключала контракт с Большуновым? Она что, бенефициар? Может, она денег на этом заработала? Большунов — хороший открытый парень. Сказать два добрых слова в адрес отечественного производителя, поддержать страну в нынешней ситуации является первостепенной задачей. Вяльбе должно быть стыдно. Странно вы Родину любите, госпожа президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе», — приводит слова Губерниева «Матч ТВ».

Напомним, Большунов положительно оценил лыжные палки российского производителя, после чего Вяльбе заявила, что лыжник повёл себя неэтично, так как не может по контракту хвалить другие бренды.