Вяльбе: со стороны Большунова некорректно хвалить бренд, у которого нет с нами контракта

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе объяснила свою критику в адрес трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова. Ранее Большунов положительно высказался об инвентаре отечественного производства, который не спонсирует сборную России.

«Со стороны спортсмена некорректно хвалить какой-то инвентарь, если у тебя или у Федерации есть контракт с другим производителем. Я всё доступно объяснила. Если бы он сказал, что лыжи Fisher – это круто, это было бы нехорошо. Да и Саша такое не скажет. То же касается и палок. У нас есть контракт с определённой компанией, хвалить других просто некорректно. Да, он не рекламировал палки, но это некорректно», — передаёт слова Вяльбе корреспондент «Чемпионата» Татьяна Постникова.