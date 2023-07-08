Вяльбе: со стороны Большунова некорректно хвалить бренд, у которого нет с нами контракта
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе объяснила свою критику в адрес трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова. Ранее Большунов положительно высказался об инвентаре отечественного производства, который не спонсирует сборную России.
«Со стороны спортсмена некорректно хвалить какой-то инвентарь, если у тебя или у Федерации есть контракт с другим производителем. Я всё доступно объяснила. Если бы он сказал, что лыжи Fisher – это круто, это было бы нехорошо. Да и Саша такое не скажет. То же касается и палок. У нас есть контракт с определённой компанией, хвалить других просто некорректно. Да, он не рекламировал палки, но это некорректно», — передаёт слова Вяльбе корреспондент «Чемпионата» Татьяна Постникова.
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