Сергей Устюгов поделился мнением о «Спринте на Дворцовой»

Российский лыжник Сергей Устюгов поделился мнением о лыжероллерной гонке «Спринт на Дворцовой». Сегодня, 8 июля, спортсмен занял в соревнованиях второе место, уступив 0,01 секунды Андрею Краснову.
«Формат гонок отличный, но я общался с ребятами, которые катались тут на спринтерских гонках на выбывание, они говорят, что такой формат был поинтереснее. Я давно не участвовал в соревнованиях спринтерского формата, мне сложно поэтому сказать, насколько тяжело и интересно было. Я сюда прилетел только ночью, поэтому просто рад своей спортивной форме и тому, что получилось так хорошо пробежать. В принципе, я всем доволен.
Про «Спринт на Дворцовой» я слышал давно. Мне организаторы звонили и говорили, что многие хотят меня видеть. Мне звонила Елена Валерьевна Вяльбе и сказала, что нужно ехать и принимать участие, тем более я никогда не участвовал в таком, а начинать когда-то надо. Тут очень много болельщиков, классно. Ещё и в призы попал, деньги заработал! Это тоже приятно. Сегодня отправлюсь домой, проведу буквально полтора дня дома и поеду дальше в Ханты-Мансийск на сборы», — сказал Устюгов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.
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