Вильям Порома: в прошлом сезоне до «Тур де Ски» я сходил с ума, был слишком напряжён

Шведский лыжник Вильям Порома высказался о прошлом сезоне и отметил хаотичность своей работы в первой половине соревнований на Кубка мира.
«До «Тур де Ски» я сходил с ума, был слишком напряжён. Принимал решения, которых избежал бы, если бы был спокоен. Но до конца зимы я смог прийти в себя и более разумно организовать свою работу. Я знаю, на что способен. Теперь просто катаюсь на лыжах. Думаю, такой взгляд на спорт и подготовку для меня полезен», — приводит слова Порома Expressen.
Ранее Порома признался, что был бы рад иметь возможность выиграть медали на Олимпиаде 2030 года в Швеции. Олимпийский комитет страны пришёл к выводу, что обладает достаточными ресурсами для организации мероприятия. Прежде зимние Олимпийские игры в Швеции никогда не проводились.
- 9 июля 2023
-
12:26
-
12:18
- 8 июля 2023
-
19:39
-
19:25
-
19:11
-
18:24
-
18:21
-
18:14
-
17:52
-
16:03
-
15:57
-
15:54
-
15:48
-
15:43
-
14:53
-
14:43
-
13:15
-
13:14
-
13:09
-
13:06
-
13:02
-
12:59
-
12:45
-
09:11
- 7 июля 2023
-
22:50
-
16:56
-
16:44
-
16:35
-
11:17
- 6 июля 2023
-
12:14
- 5 июля 2023
-
11:38
-
09:52
- 4 июля 2023
-
11:05
-
10:40
-
10:15