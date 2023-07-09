Вильям Порома: в прошлом сезоне до «Тур де Ски» я сходил с ума, был слишком напряжён

Шведский лыжник Вильям Порома высказался о прошлом сезоне и отметил хаотичность своей работы в первой половине соревнований на Кубка мира.

«До «Тур де Ски» я сходил с ума, был слишком напряжён. Принимал решения, которых избежал бы, если бы был спокоен. Но до конца зимы я смог прийти в себя и более разумно организовать свою работу. Я знаю, на что способен. Теперь просто катаюсь на лыжах. Думаю, такой взгляд на спорт и подготовку для меня полезен», — приводит слова Порома Expressen.

Ранее Порома признался, что был бы рад иметь возможность выиграть медали на Олимпиаде 2030 года в Швеции. Олимпийский комитет страны пришёл к выводу, что обладает достаточными ресурсами для организации мероприятия. Прежде зимние Олимпийские игры в Швеции никогда не проводились.