Порома — о расставании с Карлссон: я совсем не привык жить без Фриды
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Шведский лыжник Вильям Порома рассказал, с какой проблемой столкнулся после расставания с победительницей «Тур де Ски» — 2023, шведкой Фридой Карлссон.
«Конечно, это было непростое решение, но мы оба пришли к одному и тому же выводу. Между нами с Фридой нет никаких обид, но я совсем не привык жить один, без неё. Мы познакомились в раннем возрасте, мне было всего 15 лет. Мы были вместе на протяжении семи лет», — приводит слова Порома Expressen.
Напомним, Карлссон объявила о расставании с Порома в марте текущего года. На прошедшем в Планице чемпионате мира — 2023 Порома завоевал первую личную медаль на крупном турнире — он стал третьим в марафоне классическим стилем. Карлссон на ЧМ-2023 завоевала две серебряные медали и две бронзовые награды.
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