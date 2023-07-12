Сёстры Непряевы провели тренировку с совсем маленькой дочкой Большунова
Поделиться
Сёстры Непряевы Наталья и Дарья провели тренировку и сфотографировались с маленькой дочкой лыжника Александра Большунова Евой.
Милыми фотографиями из спортивного зала в своих социальных сетях поделились Дарья и Анна Брюховы.
На прошедшем чемпионате России — 2023 Наталья Непряева выиграла личный спринт классическим стилем, скиатлон и марафон свободным стилем. Российские лыжники полностью пропустили международный сезон-2022/2023 из-за санкций FIS.
Непряева готовится к следующему сезону в группе Юрия Бородавко, в которую, помимо неё, входят её младшая сестра Дарья и молодой человек Александр Терентьев, а также лидеры мужской сборной России Александр Большунов, Денис Спицов, Иван Якимушкин и Артём Мальцев.
Комментарии
- 12 июля 2023
-
07:11
- 9 июля 2023
-
12:26
-
12:18
- 8 июля 2023
-
19:39
-
19:25
-
19:11
-
18:24
-
18:21
-
18:14
-
17:52
-
16:03
-
15:57
-
15:54
-
15:48
-
15:43
-
14:53
-
14:43
-
13:15
-
13:14
-
13:09
-
13:06
-
13:02
-
12:59
-
12:45
-
09:11
- 7 июля 2023
-
22:50
-
16:56
-
16:44
-
16:35
-
11:17
- 6 июля 2023
-
12:14
- 5 июля 2023
-
11:38
-
09:52
- 4 июля 2023
-
11:05
-
10:40
Партнерский контент