Сёстры Непряевы провели тренировку с совсем маленькой дочкой Большунова

Сёстры Непряевы Наталья и Дарья провели тренировку и сфотографировались с маленькой дочкой лыжника Александра Большунова Евой.

Милыми фотографиями из спортивного зала в своих социальных сетях поделились Дарья и Анна Брюховы.

На прошедшем чемпионате России — 2023 Наталья Непряева выиграла личный спринт классическим стилем, скиатлон и марафон свободным стилем. Российские лыжники полностью пропустили международный сезон-2022/2023 из-за санкций FIS.

Непряева готовится к следующему сезону в группе Юрия Бородавко, в которую, помимо неё, входят её младшая сестра Дарья и молодой человек Александр Терентьев, а также лидеры мужской сборной России Александр Большунов, Денис Спицов, Иван Якимушкин и Артём Мальцев.