Йоханнес Клебо показал видео с тренировки на дорогом тредбане
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Норвежский лыжник, пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо опубликовал в социальных сетях видео, на котором показал свою тренировку на новом дорогом тредбане, который спортсмен приобрёл в июне. Как признавался журналистам сам лыжник, этот спортивный инвентарь обошёлся ему почти в € 120 тысяч.
Напомним, ранее Йоханнес Клебо, после долгих разногласий с Норвежской федерацией лыжного спорта, начал готовиться к сезону-2023/2024 вне сборной Норвегии. Спортсмен сам организует свой тренировочный процесс без каких-либо централизованных сборов команды страны.
По итогам прошедшего сезона Клебо стал победителем общего зачёта Кубка мира, а на чемпионате мира — 2023 он завоевал три золотых и две серебряных медали.
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