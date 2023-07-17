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Тренер сборной Тюменской области не считает переход Грухвиной в биатлон большой потерей

Тренер сборной Тюменской области не считает переход Грухвиной в биатлон большой потерей
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Главный тренер сборной Тюменской области по лыжным гонкам Андрей Иванов ответил, считает ли большой потерей переход спортсменки из его команды Анны Грухвиной в биатлон.

«Думаю, что нет. Всё-таки последний сезон у Анны получился не очень удачным. Да, она три года подряд становилась чемпионкой страны, но все эти победы были в классических эстафетах. А в личных гонках она только раз за последнее время заехала в призы – в 2022 году Грухвина стала третьей в спринте на чемпионате России. К тому же у нас вышли из декретного отпуска Татьяна Сорина и Ольга Якимушкина (Кучерук). Добавьте сюда Екатерину Смирнову, Елизавету Пантрину, Алису Жамбалову, плюс подрастает молодёжь. Так что попасть в ту же эстафетную четвёрку Анне было бы сложно», — приводит слова Иванова телеграм-канал «Арена Урала».

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