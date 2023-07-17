Йоханнес Клебо выбрался с друзьями на рыбалку и пошутил над своим уловом

Пятикратный олимпийский чемпион, норвежский лыжник Йоханнес Клебо опубликовал в социальных сетях фотографии с совместной рыбалки со своей девушкой Пернилле Досвик, а также с двукратным чемпионом мира в эстафетах, норвежским лыжником Никласом Дюрхаугом (объявил о завершении карьеры в 2021 году), норвежским нападающим «РБ Лейпциг» Александром Сёрлотом и их спутницами.

«Большую рыбу придётся ждать в следующем году», — подписал фото Клебо.

Фото: из личного архива Йоханнеса Клебо

Фото: из личного архива Йоханнеса Клебо

Фото: из личного архива Йоханнеса Клебо

Фото: из личного архива Йоханнеса Клебо

Фото: из личного архива Йоханнеса Клебо

По итогам прошедшего сезона Клебо стал победителем общего зачёта Кубка мира, а на чемпионате мира — 2023 норвежец завоевал три золотых медали и два серебра.

Клебо готовится к сезону-2023/2024 отдельно от сборной Норвегии. Йоханнес до сих пор не подписал репрезентативное соглашение с Федерацией лыжных видов спорта Норвегии.