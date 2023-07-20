Вик Уайлд: в России, как и в Америке, есть тёмные стороны жизни, есть светлые

Двукратный олимпийский чемпион по сноуборду россиянин Вик Уайлд рассказал о положительных сторонах жизни в России.

«В России, как и в Америке много разных культур. Есть тёмные стороны жизни, есть светлые. Но больше хочется фокусироваться на ярких, творческих проявлениях в Питере, Москве, Казани и не только. В России очень много замечательных мест.

Я могу сказать, что именно в России я познакомился с самыми интересными людьми в мире. Я порой общаюсь с людьми и не понимаю, как они так живут (улыбается). Сейчас я живу в центре Санкт-Петербурга. Мои друзья там, они очень умные, очень интересные люди. По ним я сужу и о России», — сказал Уайлд в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Батразу Томаеву.