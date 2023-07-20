Анне Кьерсти Кальво и Дидрик Тёнсет расстались после 12 лет отношений
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Чемпионка мира 2023 года в эстафете, норвежская лыжница Анне Кьерсти Кальво и олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира в эстафетах, норвежский лыжник Дидрик Тёнсет сообщили о расставании после 12 лет отношений, девять из которых они прожили вместе.
«После многих хороших лет вместе мы пришли к выводу, что хотим расстаться. Мы останемся друзьями и коллегами. И мы больше не хотим комментировать данную ситуацию», — приводит слова лыжников VG.
В прошедшем сезоне Кубка мира Кальво заняла 16-е место в общем зачёте, а Тёнсет стал пятым, набрав 1269 очков.
Напомним, сезон-2022/2023 Кубка мира прошёл без российских лыжников. Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) отстранила россиян из-за ситуации на Украине.
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