«Отдых с этим парнем». Девушка Йоханнеса Клебо опубликовала романтические фото с лыжником

Пернилле Досвик, девушка пятикратного олимпийского чемпиона, норвежского лыжника Йоханнеса Клебо, опубликовала в социальных сетях романтические фото с возлюбленным.
«Отдых в Норвегии вот с этим парнем», — подписала фото Досвик.
Фото: из личного архива Пернилле Досвик
Фото: из личного архива Пернилле Досвик
На Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай) 25-летний Клебо завоевал золотые медали в личном и командном спринтах, а также серебро в эстафете и бронзу в индивидуальной гонке. Из-за коронавируса Йоханнес пропустил последние три этапа Кубка мира, которые прошли в Драммене, Хольменколлене (оба — Норвегия) и Фалуне (Швеция). Несмотря на это, он одержал досрочную победу в общем зачёте Кубка мира сезона-2021/2022. Помимо олимпийских наград, в активе Клебо шесть золотых медалей с чемпионатов мира.
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