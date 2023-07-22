«Только девочки поймут». Наталья Непряева показала последствия гонки под дождём

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, обладательница Кубка мира – 2021/2022, российская лыжница Наталья Непряева опубликовала в социальных сетях фото, на котором запечатлены последствия для волос спортсменки после гонки под дождём.
«Только девочки поймут, какие последствия после гонки под дождём», — подписала фото Непряева.
Фото: из личного архива Натальи Непряевой
На прошедшем чемпионате России — 2023 Непряева выиграла личный спринт классическим стилем, скиатлон и марафон свободным стилем. Российские лыжники полностью пропустили международный сезон-2022/2023 из-за санкций FIS.
Непряева готовится к следующему сезону в группе Юрия Бородавко, в которую, помимо неё, входят её младшая сестра Дарья и молодой человек Александр Терентьев, а также лидеры мужской сборной России Александр Большунов, Денис Спицов, Иван Якимушкин и Артём Мальцев.
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