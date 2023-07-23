Большунов: соревнования на сборах показывают, что даже под нагрузкой можно побеждать

Российский лыжник, трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов прокомментировал своё выступление на контрольных лыжероллерных гонках на сборе в Малиновке (Архангельская область).

«Потихоньку выходим на те скорости, которые будут запланированы. Прошёл сложный сбор, но сейчас и не нужно, чтобы было хорошее самочувствие. Эти соревнования показывают, что даже под нагрузкой можно показывать результат и выигрывать гонки», — приводит слова Большунова «Матч ТВ».

Напомним, Большунов занял первое место в гонке классическим стилем на 30 км и стал вторым в спринте. Российские лыжники не выступали на международных соревнованиях в сезоне-2022/2023, так как не были допущены на турниры из-за ситуации на Украине.