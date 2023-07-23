Непряева: в Малиновке мне удалось выдать эмоции и скорости, приближенные к гоночным
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Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, обладательница Кубка мира – 2021/2022 российская лыжница Наталья Непряева высоко оценила организацию гонок в рамках контрольной тренировки на сборе группы Юрия Бородавко в Малиновке.
Непряева стала победительницей всех стартов в Малиновке: уверено выиграла личный классический спринт и масс-старт на 30 км в классическом стиле, а также гонку с раздельным стартом в свободном стиле на 10 км.
«Мы не в меньшем восторге, чем дети. Для контрольной тренировки это очень крутая организация. Рада, что для нас сделали такой фестиваль. Мне удалось выдать эмоции и скорости, приближенные к гоночным. Считаю, что всё прошло на высшем уровне», — приводит слова Непряевой «Матч ТВ».
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