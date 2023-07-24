Бородавко оценил форму Большунова и Непряевой по итогам контрольных тренировок в Малиновке

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко оценил прошедший сбор своей группы в Малиновке, в рамках которого были проведены контрольные тренировки.
«По итогу можно сказать, что сбор прошёл достаточно хорошо. Мы планировали проведение контрольных стартов. И сделали это не только для себя, но и для всех желающих. Таким образом, получились прекрасные соревнования с хорошим форматом. Было пожелание от многих тренеров и от самих организаторов сделать эти соревнования традиционными. С задачей сбора справились. У некоторых спортсменов возникали небольшие проблемки, но нельзя сказать, что кому-то не удалось выполнить программу. Всё достаточно хорошо, всё прошло в рабочем режиме.
Никого не буду выделять. Это всё рабочие моменты. Каждый работал под большой нагрузкой. И надо было посоревноваться, потому что только в соревнованиях можно выйти на околопредельные функциональные возможности. Ребята с этим справились. Кто-то выглядел чуть посвежее, кто-то — менее. Всё-таки у кого-то загрузка чуть больше. Но все отработали достаточно хорошо и пробежали по три старта, три дня подряд. Это дорогого стоит, особенно на такие большие дистанции.
Что касается Большунова и Непряевой, то они готовы достаточно хорошо для этого периода», — приводит слова Бородавко «Матч ТВ».
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