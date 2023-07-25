Светлана Николаева одержала победу в гонке на 10 км на чемпионате России по лыжероллерам

В Ханты-Мансийске стартовал чемпионат России по лыжероллерам. Состоялась женская гонка на 10 километров свободным стилем.

Первое место заняла Светлана Николаева, показавшая время 25:30.7. Второе место заняла Дарья Рогозина (+0.3). Третьей финишировала Евгения Крупицкая (+2.6). В десятку сильнейших также попали Арина Былинко (+31.7), Анастасия Гунтарева (+36.2), Виталия Муромцева (+38.0), Анастасия Клепикова (+42.4), Евгения Бижова (+59.7), Анастасия Клепикова (+1:02.1) и Ульяна Лебедева (+1:13.1). Всего в гонке принимали участие 44 спортсменки.

Чемпионат России по лыжероллерам проходит с 25 по 30 июля. Состязания идут на биатлонной трассе центра зимних видов спорта им. Филипенко и в центре Ханты-Мансийска.