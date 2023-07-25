Устюгов стал восьмым в 15-километровой гонке на ЧР по лыжероллерам, Таипов одержал победу
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В Ханты-Мансийске продолжается чемпионат России по лыжероллерам. Завершилась мужская гонка на 15 километров свободным стилем.
Первое место занял Алмаз Таипов, показавший время 30:40.6. Вторым финишировал Евгений Кудрявцев (+18.3), а третье место занял Никита Егоров (+30.3). В гонке принимал участие олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов. Он финишировал восьмым (+1:07.9). В десятке сильнейших также оказались Дмитрий Васильев (+32.3), Александр Гребенько (+36.3), Валерий Пономарёв (+53.3), Дмитрий Баграшов (+53.5), Ян Вахрамеев (+1:09.7) и Андрей Краснов (+1:10.2).
Чемпионат России по лыжероллерам проходит с 25 по 30 июля. Состязания идут на биатлонной трассе центра зимних видов спорта им. Филипенко и в центре Ханты-Мансийска.
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