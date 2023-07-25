«Хотел попасть в топ-5, но что-то пошло не так». Устюгов — о гонке на ЧР по лыжероллерам

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов прокомментировал выступление в гонке на 15 километров на чемпионате России по лыжероллерам.

«Хотел сегодня попасть в топ-5, но что-то пошло не так. Знаю, что буду только разгоняться. На данный момент планирую участие в завтрашней гонке. Посмотрим, что будет завтра», — сказал Устюгов в видео для своего телеграм-канала.

Победу в гонке одержал Алмаз Таипов, показавший время 30:40.6. Вторым финишировал Евгений Кудрявцев (+18.3), а третье место занял Никита Егоров (+30.3). Устюгов стал восьмым (+1:07.9).

Чемпионат России по лыжероллерам проходит в Ханты-Мансийске с 25 по 30 июля. Состязания идут на биатлонной трассе центра зимних видов спорта им. Филипенко и в центре города.