Губерниев: слова Вяльбе о том, что у Непряевой нет конкурентов, должны взбодрить других
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Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе о том, что у лыжницы Натальи Непряевой нет конкурентов внутри страны.
«Мне кажется, что слова моей подруги Елены Валерьевны Вяльбе, с которой мы продолжаем бок о бок трудиться во славу российских лыж, должны взбудоражить всех остальных.
Это прекрасные слова для мотивации. Я могу только поддержать Елену Валерьевну в попытках взбодрить других лыжниц, начиная со Степановой, чтобы Непряева перестала себя чувствовать одиноким лидером.
Очень надеюсь, что у Непряевой в грядущем сезоне появятся соперницы. Но это не самая главная проблема. Самая главная – мы нигде не выступаем», — приводит слова Губерниева «Матч ТВ».
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