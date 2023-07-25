Губерниев: слова Вяльбе о том, что у Непряевой нет конкурентов, должны взбодрить других

Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе о том, что у лыжницы Натальи Непряевой нет конкурентов внутри страны.

«Мне кажется, что слова моей подруги Елены Валерьевны Вяльбе, с которой мы продолжаем бок о бок трудиться во славу российских лыж, должны взбудоражить всех остальных.

Это прекрасные слова для мотивации. Я могу только поддержать Елену Валерьевну в попытках взбодрить других лыжниц, начиная со Степановой, чтобы Непряева перестала себя чувствовать одиноким лидером.

Очень надеюсь, что у Непряевой в грядущем сезоне появятся соперницы. Но это не самая главная проблема. Самая главная – мы нигде не выступаем», — приводит слова Губерниева «Матч ТВ».