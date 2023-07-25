Степанова отреагировала на слова Губерниева о конкуренции с Непряевой
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Российская лыжница Вероника Степанова отреагировала на слова спортивного комментатора Дмитрия Губерниева о конкуренции с Натальей Непряевой.
«Дима, меня «будоражить» и «взбадривать» не надо, со мной это не работает. Придёт зима — всё и всех расставит по местам», — написала Степанова в своём телеграм-канале.
Ранее Губерниев прокомментировал слова президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе о том, что у Непряевой нет конкурентов внутри страны. Дмитрий положительно оценил высказывание Вяльбе и отметил, что оно должно «взбудоражить и взбодрить других лыжниц, начиная со Степановой, чтобы Непряева перестала чувствовать себя одиноким лидером».
Степанова и Непряева выигрывали золотые медали на Олимпиаде 2022 года.
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