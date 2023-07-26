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Сергей Устюгов стал шестым в классическом пасьюте на чемпионате России по лыжероллерам

Лыжники Дарья Рогозина и Дмитрий Васильев стали победителями гонок преследования классическим стилем на чемпионате России по лыжероллерам, который проходит в Ханты-Мансийске. Олимпийский чемпион Сергей Устюгов занял шестое место в мужском пасьюте.

Лыжероллеры. Чемпионат России, Ханты-Мансийск. Классический стиль, 15 км. Женщины

1. Дарья Рогозина – 37.55,8.

2. Светлана Николаева – отставание 0,3 секунды.

3. Евгения Крупицкая +36,5.

4. Анастасия Кириллова +52,8.

5. Арина Былинко +55,5.

6. Анастасия Гунтарева +57,0.

7. Виталия Муромцева +1.56,7.

8-9. Анастасия Клепикова +2.49,9.

8-9. Екатерина Булычёва +2.49,9.

10. Виктория Лукашова +3.06,7.

Лыжероллеры. Чемпионат России, Ханты-Мансийск. Классический стиль, 20 км. Мужчины

1. Дмитрий Васильев – 45.33,4.

2. Александр Гребенько – отставание 0,2 секунды.

3. Никита Егоров +7,7.

4. Алмаз Таипов +13,5.

5. Евгений Кудрявцев +15,6.

6. Сергей Устюгов +1.20,5.

7. Дмитрий Баграшов +1.50,7.

8. Валерий Пономарев +2.28,4.

9. Андрей Краснов +2.43,1.

10. Егор Морозов +2.46,5.