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Сергей Устюгов стал шестым в классическом пасьюте на чемпионате России по лыжероллерам

Сергей Устюгов стал шестым в классическом пасьюте на чемпионате России по лыжероллерам
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Лыжники Дарья Рогозина и Дмитрий Васильев стали победителями гонок преследования классическим стилем на чемпионате России по лыжероллерам, который проходит в Ханты-Мансийске. Олимпийский чемпион Сергей Устюгов занял шестое место в мужском пасьюте.

Лыжероллеры. Чемпионат России, Ханты-Мансийск. Классический стиль, 15 км. Женщины

1. Дарья Рогозина – 37.55,8.
2. Светлана Николаева – отставание 0,3 секунды.
3. Евгения Крупицкая +36,5.
4. Анастасия Кириллова +52,8.
5. Арина Былинко +55,5.
6. Анастасия Гунтарева +57,0.
7. Виталия Муромцева +1.56,7.
8-9. Анастасия Клепикова +2.49,9.
8-9. Екатерина Булычёва +2.49,9.
10. Виктория Лукашова +3.06,7.

Лыжероллеры. Чемпионат России, Ханты-Мансийск. Классический стиль, 20 км. Мужчины

1. Дмитрий Васильев – 45.33,4.
2. Александр Гребенько – отставание 0,2 секунды.
3. Никита Егоров +7,7.
4. Алмаз Таипов +13,5.
5. Евгений Кудрявцев +15,6.
6. Сергей Устюгов +1.20,5.
7. Дмитрий Баграшов +1.50,7.
8. Валерий Пономарев +2.28,4.
9. Андрей Краснов +2.43,1.
10. Егор Морозов +2.46,5.

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