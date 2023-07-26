Санфилиппо — о переходе из биатлона в лыжи: для этого требуется большое мужество

Бывшая итальянская биатлонистка, ныне выступающая в лыжных гонках, Федерика Санфилиппо рассказала об изменениях в её повседневной жизни, связанных со сменой вида спорта.
«Физически я в порядке, хотя смена спорта заставила потерять какую-то привычную рутину. Поняла, как много времени отнимает у биатлонистов стрелковая подготовка, сколько внимания ей уделяется. Сейчас стараюсь тренироваться в классическом беге, мне нравится, потому что есть серьёзная цель. И, конечно, много работаю над коньковым ходом.
Сейчас я больше тренируюсь в беге на длинные дистанции. Плюс — мне больше не нужно делать бросок на бег после перерыва в гонке. Теперь я стараюсь длительно бегать.
Изначально я представляла себе это иначе. Было тяжело, сначала чувствовала себя потерянно, не знала, как справляться физически и умственно, учитывая, что я больше не стреляю. Да, для этого требуется большое мужество. Но у меня есть мотивация, есть тренер, который помогает и поддерживает. Мне нравится то, что я делаю, и это то, во что я верю. Это самое главное», — приводит слова спортсменки издание Fondo Italia.
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