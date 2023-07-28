Словацкую лыжницу Прохазкову сбила машина. Она опубликовала жуткие фото из больницы

38-летняя словацкая лыжница Алёна Прохазкова, завершившая карьеру в конце 2022 года, рассказала, что попала в тяжелейшее ДТП. Её сбил автомобиль, когда она каталась на горном велосипеде.
«Прошло четыре недели с ДТП. Несмотря на то, что мы всегда стараемся быть осторожными и бдительными, несчастный случай всё равно может произойти, даже если это не наша вина. Сейчас я просто счастлива, что осталась жива. Печально, что в последнее время участилось количество ДТП, в которых водители авто подвергают опасности велосипедистов. Иногда вторые даже платят жизнями», — написала Прохазкова в своих социальных сетях.
Лыжница также сообщила, что у неё диагностировали сильное сотрясение мозга и многочисленные травмы головы.
Алёна продемонстрировала шлем, который был надет на ней в момент аварии. Он раскололся на две части.
Отметим, что Прохазкова принимала участие в четырёх Олимпиадах и долгое время удерживала статус лучшей лыжницы Словакии.
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